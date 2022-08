Kastelen en tongzoenen, zo vierde Madonna haar 64ste verjaardag

CelebritiesMadonna is 64 worden en dat heeft de ster in stijl gevierd. Met vrienden en familie is ze naar Sicilië in Italië afgereisd. Die reis zou duizenden euro’s hebben gekost. Slapen deden ze in een kasteel op het eiland. De festiviteiten begonnen toen de verjaardag van Madonna’s zoon, Rocco, werd gevierd. Hij werd 22. Daarna was Madonna zelf aan de beurt. Samen met vrienden maakte ze zich klaar om de nacht in te gaan en daar hoorden enkele dikke zoenen bij.