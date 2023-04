Karl Lagerfelds kat Choupette is nieuwe ster van Vogue én kreeg een uitnodiging voor het Met Gala

Op de foto is te zien hoe het Amerikaanse model Naomi Campbell het beestje in haar armen heeft. Campbell, die op de foto poseert op een brug in de Franse hoofdstad Parijs, draagt voor de gelegenheid een zwarte broek van het merk Balmain. Daarnaast heeft ze ook nog een wit hemd aan, een knipoog naar de signature look van Karl Lagerfeld. Choupette zelf kijkt op de foto recht in de camera. Het dier is duidelijk ook 100% op haar gemak.

Het is wel niet de eerste keer dat Choupette naast de zijde van een topmodel poseert. In 2015 ging het beestje ook al eens op de foto met Kendall Jenner en dat voor de september-editie van ‘Vogue’. Verder mocht Karl Lagerfelds huisdier ook al op de foto met Linda Evangelista en Gisele Bündchen. In 2013 gingen Karl en Choupette zelfs samen op de foto voor de Britse editie van het magazine ‘Harper’s Bazaar’.

Met Gala

We mogen de komende maanden trouwens nog meer verwachten van Choupette. De kat wist namelijk een uitnodiging te bemachtigen voor het Met Gala, dat dit jaar in teken staat van de overleden ontwerpen. Eerder deden er al geruchten de ronde dat het beestje aanwezig zou zijn, maar nu werd het nieuws dus ook bevestigd door de woordvoerder van Choupette. “Ze heeft een uitnodiging gekregen”, klinkt het onder meer. “Het event is een eerbetoon aan het leven van Karl Lagerfeld en Choupette maakt daar overduidelijk deel van uit.”

De witte Birmaan met felblauwe ogen woont sinds de dood van Lagerfeld bij Françoise Caçote, de voormalige huishoudster van de ontwerper. In het testament van het Duitse mode-icoon, die in 2019 op 85-jarige leeftijd overleden is, staat verder ook nog dat de kat alles moet krijgen wat haar hartje begeert. Volgens bronnen heeft Lagerfeld, die zo’n 125 miljoen dollar waard was, het beestje bovendien zelfs opgenomen in zijn testament.

