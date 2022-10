Kanye ‘Ye’ West uit zijn liefde voor ex-vrouw Kim Kardashian: “Ik zal voor altijd van haar houden”

Tijdens een gesprek bij ‘Piers Morgan Uncensored’ nam de rapper - zoals we hem kennen - geen blad voor de mond. Als de interviewer hem vraagt of hij nog verdriet heeft van zijn breuk met Kim, verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht. “Op papier zijn we misschien gescheiden, maar in de praktijk ben ik nog steeds haar beschermer”, klinkt het. “Zij heet niet langer ‘West’. Mijn naam is nu ‘Ye’. Als we ooit terug samenkomen, wat zou onze naam dan zijn? Kimye?” Dat hij het idee ooit terug samen te komen aanhaalde, daar pikte Piers gretig op in. “Ik zal voor altijd van haar houden, en gek genoeg zal ik haar altijd beschermen.