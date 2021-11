Kanye ‘Ye’ West over scheiding Kim Kardashian: “Ik wil nog steeds met mijn vrouw samen zijn”

CelebritiesRapper Kanye ‘Ye’ West (44) heeft weer een paar opvallende uitspraken gedaan. Ditmaal over zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41). In een interview, dat al een tijdje geleden werd opgenomen maar nu pas bovenkomt, vertelt hij onder meer dat Kim volgens hem gedwongen werd door haar entourage om van hem te scheiden.

Kanye West heeft een paar onstuimige weken achter de rug: hij liet zijn naam veranderen naar ‘Ye’, kwam in ons land in aanraking met de politie en zijn ex Kim was eens goed met hem aan het lachen tijdens haar ‘Saturday Night Live’ optreden. Het leek de rapper allemaal niet mee te zitten; hij vertelde er meer over in de ‘Drink Champs’ podcast. Het is wel zo dat het interview al eerder is opgenomen, maar nu pas verschijnt. Dat is te zien aan het vreemde kapsel van Kanye West van ongeveer een maand geleden.

In het interview beschuldigde de rapper het programma ‘Saturday Night Live’ ervan de breuk met zijn ex verkeerd in beeld te hebben gebracht: “’Saturday Night Live’ liet mijn vrouw op tv zeggen dat ze van mij gescheiden is omdat ze de kijkcijfers wilden hebben. Ik heb zelfs nooit de papieren van onze scheiding gezien. We zijn niet eens gescheiden”, vertelde hij. “Dit is geen grap voor mij. Mijn kinderen willen dat hun ouders bij elkaar zijn. Ik wil dat we bij elkaar zijn.”

In het oor gefluisterd

Vervolgens gaf hij het team van Kardashian de schuld voor het “promoten” van het idee van een scheiding en haar “ideeën in het oor te fluisteren” over een nieuwe realityshow. “Er is een publicist die aardig voor haar is,” voegde West eraan toe. “Ik moet niets van die vrouw hebben. Ik wil haar niet in ons huis, en met sommige van die nanny's ben ik ook niet opgezet.”

Aangezien het interview eerder was opgenomen, kon West toen nog geen commentaar geven op de mogelijke romance van de ‘Keeping Up With the Kardashians’-ster met Pete Davidson (27). De stand-up comedian en Kardashian gingen deze week twee keer uit eten en werden eerder al gespot toen ze elkaars hand vasthielden in een achtbaan. Wat Kanye daarover te zeggen heeft, is nog niet duidelijk.

