Kanye ‘Ye’ West haalt uit naar zijn ex-vrouw Kim Kardashian: “SKIMS gebruikt overdreven geseksualiseerde promobeelden”

De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is dinsdag bij haar thuis in Hurricane Mills, Tennesee op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bevestigd aan ‘The Guardian’. Lynn, die onder andere bekend is van wereldhits als ‘You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)’ en ‘Coal Miner’s Daughter’ trouwde op vijftienjarige leeftijd als dochter van een mijnwerker en verwerkte die levenservaringen later in haar nummers.

4 oktober