Kanye ‘Ye’ West gaat te ver: Instagram en Twitter beperken zijn accounts na antisemitische posts

Een woordvoerder van Twitter meldt zondag dat het account van Kanye West, die zich tegenwoordig Ye laat noemen, vergrendeld werd wegens een schending van de regels van de site. Ook Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt dat West de regels van het platform heeft overtreden. Een woordvoerder maakt melding van verwijderde inhoud, zonder verder in detail te treden. Instagram heeft ook het gebruik van Wests account beperkt. Dat kan betekenen dat het plaatsen van boodschappen, het geven van commentaar of het sturen van privéberichten onmogelijk is gemaakt.

Ophef tijdens Fashion Week

Kanye West had eerder al ophef veroorzaakt door tijdens Fashion Week in Parijs een T-shirt te dragen met de boodschap 'White Lives Matter', een verwijzing naar de 'Black Lives Matter'-beweging. Later plaatse West op Instagram screenshots van een discussie met collega-rapper Diddy, die kritiek had geuit op het T-shirt. "Ik ga jou als voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken dat de Joodse mensen, die aan jou gevraagd hebben om mij te bellen, mij niet kunnen bedreigen of beïnvloeden", zo schrijft West. Het bericht werd later offline gehaald. In een eveneens verwijderd bericht op Twitter zou hij zich agressief hebben uitgelaten ten opzichte van Joden.

De Joodse organisatie American Jewish Committee (AJC) heeft Kanye West nu beschuldigd van jodenhaat. "Kanye West zou een manier moeten vinden om zijn punt te maken zonder daarbij zijn toevlucht te nemen tot antisemitisme", klinkt het.

Het is wel niet de eerste keer dat de rapper, die bipolair is, ophef veroorzaakt. West haalde in het verleden al verschillende keren de krantenkoppen met zijn buitensporige gedrag. Al ging hij in de afgelopen maanden opnieuw vaker over de schreef. Enkele dagen geleden haalde de Amerikaanse rapper nog uit naar zijn ex-vrouw Kim Kardashian. “SKIMS gebruikt overdreven geseksualiseerde promobeelden”, aldus West. Een dag eerder moest ook zijn voormalige schoonzus Khloé eraan geloven. Kanye reageerde namelijk nogal fel op een Instagram-bericht van de realityster. “Je liegt, jullie zijn leugenaars. Eigenlijk hebben jullie Chicago gekidnapt op haar verjaardag, zodat ze zou onthouden dat haar vader er niet bij was.”

