Kanye ‘Ye’ West choqueert in nieuw interview over Kim Kardashian, antisemitisme en Balenciaga: “Ik vind Hitler wel leuk, hij had veel waarde”

Rapper Kanye 'Ye' West (45) heeft voor de zoveelste keer controversiële uitspraken gedaan tijdens een interview. Dit keer had hij het over Hitler, en stelde hij dat we "de nazi's niet constant zouden mogen dissen".

Die uitspraken deed Ye in ‘Infowars’, een podcast van Alex Jones, waarbij ook de extreemrechtse Nick Fuentes aanwezig was. Ye verscheen in een opvallende outfit, waarbij zijn volledige gezicht bedekt was door een zwarte muts. “Ik zie ook goede eigenschappen van Hitler”, liet Kanye daar optekenen. “Hij heeft waardevolle dingen en inzichten aan de wereld geschonken. Elk menselijk wezen heeft iets van waarde dat hij in de wereld achterlaat, zeker Hitler.” Jones, die zelf nochtans niet vies is van wat controverse, bracht daar tegenin dat hij nazi’s niet zo leuk vond. “Ik vind Hitler leuk”, grapte Kanye vervolgens. “We moeten stoppen met de nazi’s constant te dissen.” Later in het gesprek zei hij nog: “Het is ook niet zo dat Hitler zes miljoen Joden heeft gedood. Dat is gewoon feitelijk incorrect.” Het is de zoveelste in een reeks van antisemitische uitspraken die Ye de laatste maanden deed. Daardoor verloor hij al miljoenendeals met onder andere Adidas en The Gap.

En daar stopte zijn relaas niet. Ye riep luisteraars ook op om de veroordeelde seksuele misbruikers Harvey Weinstein en R. Kelly te bezoeken in de gevangenis. Daarnaast steunde hij het merk Balenciaga, dat momenteel onder vuur ligt voor een modecampagne met bdsm-thema waarin kinderen als model werden gebruikt. Volgens hem hebben zij de kinderen in kwestie niet uitgebuit. “Iedereen in de seksindustrie is even erg als pedofielen”, voegde hij daar nog aan toe.

KIJK. Julia Fox, de ex van Kanye West, steunt Kim Kardashian in Balenciaga-schandaal:

Ook liet West er geen twijfel over bestaan dat hij “pro-Rusland” en “pro-Poetin” is. Zelf gelooft hij nog altijd heilig in zijn kansen om president van de VS te worden. “Mijn campagne in 2024 wordt een rustig wandelingetje naar het Witte Huis”, zo stelde hij.

Volledig scherm Kanye West tijdens het interview. © YouTube

Kim Kardashian

Om het af te maken vertelde hij nog over zijn scheiding van Kim Kardashian. Hij gaf toe dat de breuk hem aanzette tot alcoholisme. “Toen ik mijn vrouw en kinderen verloor, en niet meer de priester was in mijn eigen huis, niet meer de man die het voor het zeggen had, kon ik dat niet aan. Ik heb de duivel binnengelaten. Voor ik het wist zat ik op een oudejaarsfeestje een trio te houden.” Dat neemt niet weg dat hij nog niet over Kim heen is, en haar terug wil. “Hulu houdt niet van je, Kim. Disney houdt niet van je, Kim”, refereerde hij naar de zenders die momenteel ‘The Kardashians’ uitzenden. “Kom naar huis. Kom terug naar Christus, terug naar God. Ga terug naar Jezus. Al trouw je met Tom Brady, zorg er gewoon voor dat je trouwt, en je platform kan gebruiken om andere families samen te houden.”

Mentale gezondheid

Het valt gedurende het interview op dat Ye erg onsamenhangend en verward spreekt. Hij raast niet alleen door over de gebreken van het Jodendom, hij imiteert ook andere bekende personen en praat met cartoonstemmetjes. Hij speelde bijvoorbeeld een fictief gesprek met de Israëlische eerste minister Benjamin Nentanyahu na.

Jones voelde zich zichtbaar oncomfortabel tijdens grote delen van het gesprek, en probeerde constant om de rapper te kalmeren. Hij vroeg Ye onder andere om zijn masker af te zetten, en spoorde hem aan om van onderwerp te veranderen door over zijn website te beginnen. “Mijn website is de Bijbel!”, hapt Ye toe. Over een Bijbel gesproken: West had er tijdens het interview eentje naast zich liggen. Om een onduidelijke reden had hij ook een visnetje en een fles Snapple bij zich.

Verschillende luisteraars vroegen zich af of de rapper, die een bipolaire stoornis heeft, misschien een manische episode ervoer op dat moment. Ye voelde die kritiek al aankomen, en zei tijdens het interview al: “Mensen willen me altijd afschrijven als gek. Ze zeggen altijd: Ye is zo gek, gek, gek.”

De reacties op het internet kwamen onmiddellijk en zijn bikkelhard: “Kanye heeft een complete mentale breakdown, live op YouTube”, klinkt het. “Hoe lang nog voor iemand zal ingrijpen en hem de psychologische hulp geeft die hij nodig heeft?” Jones krijgt ook veel kritiek omdat hij West uitnodigde voor een gesprek. “Deze man is ziek, hij heeft zo’n platform niet nodig. Je maakt misbruik van zijn gezondheidstoestand.”

