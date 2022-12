Kanye ‘Ye’ West beschuldigt Kim Kardashian van overspel met Chris Paul: “Dit is alweer een leugen”

Celebrities Vriendin van Aaron Carter geeft eerste interview na zijn overlijden: “Hij kon niet aan zijn demonen ontsnappen”

Iets minder dan een maand na zijn overlijden heeft Melanie Martin (30), de vriendin van de overleden Aaron Carter, zich uitgesproken over zijn dood in een interview met het Amerikaanse ‘Page Six’. “Hij had veel foute vrienden in zijn leven.” Hij werd 34.

1 december