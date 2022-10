Kanye West zegt 2 miljard dollar kwijt te zijn na antisemitische uitspraken: “Geld definieert me niet”

Celebrities Adele stopt even met muziek om zich te focussen op haar studie

Het is nooit te laat om opnieuw te studeren. Adele (34) raakte na de middelbare school nooit op de universiteit, en daar wil de zangeres binnenkort verandering in brengen. In 2025 neemt ze even een muziekpauze om zich te concentreren op haar studie Engelse literatuur.

27 oktober