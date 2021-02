Kanye West wil zijn kinderen niet laten opgroeien bij Kim Kardashian: “LA is te fake”

Celebrities Katherine Heigl over ‘Grey’s Anatomy’: “Ze noemden mij al snel ondankbaar, moeilijk en onprofessi­o­neel”

29 januari Katherine Heigl (42) speelde van 2005 tot 2010 de rol van Izzie Stevens in ‘Grey’s Anatomy’, maar ondanks het feit dat de actrice vijf jaar meespeelde in de populaire serie heeft ze toch een haat-liefdeverhouding met het programma. “Al snel noemden ze mij ondankbaar, moeilijk en onprofessioneel”, aldus Heigl in een interview met The Washington Post.