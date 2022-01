Kanye West wil, ondanks romance met Julia Fox, nog steeds Kim Kardashian terug

De insider voegde eraan toen dat Kim “niet al te blij was toen Kanye een huis tegenover haar kocht in Hidden Hills.” De bron zei: “Kim had gepland om naar Miami te gaan met Pete voor Nieuwjaar, maar toen deed Kanye daar ineens een ongepland optreden.” Maar Ye’s vlucht naar Miami bleek uiteindelijk niet voor niets want hij ontmoette daar zijn nieuwe vriendin Julia Fox. Sindsdien heeft hij er alles aan gedaan om te kunnen pronken met zijn nieuwe relatie.

Ye en Julia kennen elkaar nog maar een kleine twee weken, al waren de Kardashians geen onbekenden voor Fox. De actrice gaf vorige maand in een interview met de ‘Forbidden Fruits’-podcast nog toe dat ze een hele grote fan is van de reality-familie: “Ik ga de show ‘Keeping Up With The Kardashians’ zo missen, ik keek er al vanaf 2007 naar toen het nog gênant was om daarvoor uit te komen. Ik heb me er nooit voor geschaamd, ik wilde dat het mijn familie was omdat je het gevoel hebt dat je ze goed kent. Je bent blij voor ze als er iets goeds in hun leven gebeurt”, aldus Julia. Nadat ze begon te daten met Ye verwijderde ze wel alle likes die ze op de Instagram-posts van Kim Kardashian had gegeven.