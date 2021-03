Kanye West weigert om nog met Kim Kardashian te communiceren: “Ze kan mij via mijn security bereiken”

Het zat al een tijdje niet meer goed tussen Kanye West en Kim Kardashian. In januari werd er al druk gespeculeerd dat het koppel uit elkaar zou gaan en een maand later, in februari, vroeg Kim officieel de scheiding aan. De rapper reageert echter niet zo goed op het nieuws. “Voor Kim de scheiding aangevraagd had, had Kanye zijn nummer al veranderd”, vertellen verschillende bronnen aan het Amerikaanse Page Six. Als Kim hem nodig heeft, moet ze volgens hem maar naar zijn security bellen.

Leger van nanny’s

Kim zelf is volgens bronnen teleurgesteld dat hun huwelijk voorbij is, maar aan de andere kant voelt ze zich ook opgelucht. “Ze heeft vertrouwen in haar beslissing. Ze weet wat het beste is voor haar en voor haar gezin”, vertelde een insider nog aan E! News. Het enige waar ze zich momenteel zorgen over maakt, is haar privacy en het welzijn van haar kinderen. Hun oudste dochter North (7) heeft voor een stuk door wat er aan de hand is, maar hun andere kinderen hebben voorlopig geen last van hun breuk. “Ze zijn het gewoon dat Kim en Kanye niet vaak samen zijn, dus het is niet echt verrassend.”