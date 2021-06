Kanye West volgt Kim Kardashian en haar zussen niet langer op Twitter

Laatste aflevering KUWTK

Een optie is alvast het einde van ‘Keeping Up With the Kardashians’. In de laatste aflevering, die deze week in de Verenigde Staten te zien was, sprak Kim openhartig over haar breuk met Kanye. “Ik dacht altijd dat dat het beste werkte voor ons. Maar eigenlijk is dat best treurig en niet wat ik wi”, vertelde de realityster over de gewoontes van de rapper. West maakte er tijdens zijn carrière namelijk de gewoonte van om geregeld van staat te verhuizen, waardoor Kim alleen achterbleef in Californië met hun kinderen. Iets wat haar naar eigen zeggen behoorlijk eenzaam maakte. Vermoedelijk was West dus niet blij met de uitspraken van zijn ex en volgt hij haar daarom niet meer op Twitter.