Kanye West vertelt hoe hij door politie onder schot werd gehouden in Wijnegem: “Dacht dat dit het einde was”

Buurt niet verrast dat Kanye West plots stulpje koopt in Wijnegem: “Serena Williams zou hier ook een optrekje hebben”

“Zou hij in het buurtcomité willen zetelen om er mee voor te zorgen dat de straat wat rustiger wordt? Want da’s nodig hoor!” De buurtbewoners van de Stokerijstraat in Wijnegem lachen erom nu blijkt dat niemand minder dan de Amerikaanse superster Kanye West (44) hun nieuwe overbuur is geworden. Maar niet iedereen ligt wakker van de komst van Kanye: “Kanye wie? Dat is blijkbaar een rapper of zoiets”.

25 september