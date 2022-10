Kanye West toont pornovideo aan geschokte Adidas-medewerkers tijdens meeting: “Ik ga niet discussiëren met mensen die armer zijn dan ik”

CelebritiesKanye ‘Ye’ West (45) heeft een paar Adidas-medewerkers gechoqueerd door hen zonder enige tekst of uitleg een pornovideo te tonen, tijdens een zakelijke meeting. De rapper en ontwerper ligt al een tijdje in de clinch met Adidas, omdat het bedrijf niet zeker weet of ze hun samenwerking met hem willen verderzetten. West had zich namelijk té negatief uitgelaten over het bedrijf.

West had een businessmeeting met vier leidinggevenden van het modemerk. Hij werkt namelijk samen met Adidas om zijn Yeezy-schoenen en -kleding uit te brengen. Maar zijn collega’s hadden zijn bizarre gedrag niet zien aankomen. West legde het hele gebeuren vast in een video genaamd ‘LAST NIGHT’, die hij kort daarna op YouTube plaatste. De gezichten van de andere mannen werden onherkenbaar gemaakt. Op de beelden is wel te zien hoe Kanye hen iets toont op het scherm van zijn gsm. Na een tijdje vraagt één van hen: “Is dit een pornofilm?”, waarop West doodleuk “ja” antwoordt. “Jesus Christ”, laat een andere medewerker daarna ontsnappen. Ondanks het feit dat de mannen zich duidelijk ongemakkelijk voelden, bleef Kanye zijn telefoon dicht bij hun gezichten houden.

“Kom op, gast”, zei één van hen uiteindelijk, om daarna de arm van de rapper - die zich tegenwoordig liever designer laat noemen - weg te duwen.

“Ergste nachtmerrie”

Het punt dat West wilde maken was blijkbaar dat er volgens hem een parallel was tussen het plot van de pornofilm en de zaken die hij deed met Adidas. “Ik wil alleen nog met Adidas werken als hij de CEO is”, vervolgde Kanye, terwijl hij naar één van zijn teamgenoten wees. “Jullie hebben het niet goed gedaan. Niet voor het bedrijf en niet voor mij. Het hele concept van deze video is dat de man is vreemdgegaan, en het meisje zegt: ‘Oké, dan ga ik jouw ergste nachtmerrie werkelijkheid maken.’ En dat ga ik nu ook doen, jullie ergste nachtmerrie werkelijkheid maken.”

Hij kwam nogal verward over toen hij verderging: “Dit is jullie ergste nachtmerrie”, terwijl hij naar zijn teamgenoot bleef wijzen. “Het is niet ik die jullie sla, of porno afspeel, of tegen jullie schreeuw, dit is het.”

Volledig scherm Kanye West toont porno aan Adidas-medewerkers. © YouTube

“Is het jouw droom of is het een nachtmerrie?”, merkt één van de Adidas-werknemers vervolgens droogjes op. “Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen?”

De teamgenoot die al de hele tijd wordt aangewezen, spreekt vervolgens eindelijk: “Wat jullie nu voelen is extreem ongemak. En dat is precies de bedoeling. Want als je de ideeën van deze man steelt, zijn creaties, is dat als een kind ontnemen. Het zijn allemaal kinderen van zijn geest, en jullie hebben ze gekidnapt. Er zijn door Yeezy geïnspireerde ontwerpen op de markt die veel winst maken, omdat mensen het verschil niet kunnen zien tussen die ontwerpen en de échte Yeezy-schoenen. En dat maakt hem kwaad.”

“Koning van cultuur”

West raasde vervolgens nog even door over hoe hij “de koning van cultuur” is en hoe hij een leger heeft samengesteld om een nucleaire oorlog te overleven. “Adidas moet míj vragen wat ík wil”, besluit hij. “Ik ga niet discussiëren over geld met mensen die armer zijn dan ik, ik ga niet praten met mensen die niet zo’n geweldige ideeën hebben als ik." Daarna stormde hij de meeting uit.

Het is niet de eerste keer dat de rapper, die een bipolaire stoornis heeft, ophef veroorzaakt. West haalde in het verleden al verschillende keren de krantenkoppen met zijn buitensporige gedrag. Al ging hij in de afgelopen maanden opnieuw vaker over de schreef. Enkele dagen geleden haalde de Amerikaanse rapper nog uit naar het shapewearmerk van zijn ex-vrouw Kim Kardashian. “SKIMS gebruikt overdreven geseksualiseerde promobeelden”, aldus West. Een dag eerder moest ook zijn voormalige schoonzus Khloé eraan geloven. Kanye reageerde namelijk nogal fel op een Instagrambericht van de realityster. “Je liegt, jullie zijn leugenaars. Eigenlijk hebben jullie Chicago (één van de kinderen van Kanye en Kim, red.) gekidnapt op haar verjaardag, zodat ze zou onthouden dat haar vader er niet bij was.”

LEES OOK