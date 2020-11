Kanye West teleurgesteld na verkiezingen en stuurt kat naar interview

“Op woensdag, de dag na de verkiezingen, worden we in de studio vergezeld door misschien wel de volgende president van de Verenigde Staten: Kanye West zal bij ons zijn”, klonk het eerder deze week bij Kimmel. Dat bleek uiteindelijk dus niet door te gaan: “Oh, hij heeft geannuleerd? Oké, Kanye West heeft zojuist geannuleerd. Dus hij zal hier niet zijn, maar ik zal er wel zijn. Kan ik ook annuleren? We zullen proberen een van de andere presidentskandidaten binnen te krijgen.”

Het was even onduidelijk of Kanye West echt geannuleerd had, of het om een stunt ging. Tot woensdag bleek dat de naam van de rapper was veranderd op de schermen bij ‘Jimmy Kimmel Live’ en hij nergens meer vermeld stond op de planning.

West had zich dit jaar kandidaat gesteld, maar kreeg slechts 60.000 stemmen en besloot daarom op dinsdagavond al de handdoek in de ring te gooien. Dat hij weinig stemmen kreeg, was onder meer te wijten aan het feit dat hij zich veel te laat had ingeschreven om mee te doen en zodoende in veel staten niet meer op de officiële kieslijsten kon komen. Maar zin om te praten over zijn verlies had Kanye dus niet.

