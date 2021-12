Kanye West smeekt Kim Kardashian om hem terug te nemen tijdens benefietconcert met Drake

Celebrities Petitie om Will Smith geen interviews meer te laten geven is een groot succes

Will Smith (53) staat de laatste tijd opvallend vaak in de spotlights. De zanger legde zijn ziel bloot in zijn alles onthullende memoires en ook zijn relatie met Jada Pinkett-Smith (50) werd uitvoerig besproken. Maar trop is trop, vinden sommige fans. Er doet nu een petitie de ronde waarin een fan de acteur smeekt om te stoppen met interviews te geven. En in een korte tijd heeft die al heel wat handtekeningen verzameld.

8 december