Kanye West post vlammende Instagramtirade gericht aan Pete Davidson, ook Kid Cudi moet eraan geloven

CelebritiesHet gaat van kwaad naar erger met Kanye ‘Ye’ West (44) en zijn zeer publieke uitspattingen op sociale media. Nadat hij vorige week nog zijn Instagramprofiel had opgekuist heeft hij zondag zijn hele account gewijd aan posts over huidige aartsvijand, Pete Davidson (28), de man die nu samen is met de ex van West, Kim Kardashian (41). Ook zijn mede-rapper Kid Cudi (38) sneuvelde in de bombastische tirade: hij zou uit het nieuwe album van West zijn geknipt omdat hij goed overeenkomt met Davidson. Ondertussen verwijderde hij opnieuw alle posts, maar natuurlijk tieren de screenshots al weelderig in het rond op het internet.

Kanye West noemde Pete Davidson, het vriendje van zijn ex-vrouw Kim Kardashian, een “eikel” (maar dan iets minder beleefd verwoord) en deelde zondag een screenshot van hun privé-smsen op zijn Instagram-account: “Als man zou ik nooit in de weg staan van je kinderen. Dat is een belofte. Hoe jullie je kinderen opvoeden is jullie zaak en niet de mijne. Ik hoop wel dat ik ze op een dag kan ontmoeten en dat we allemaal vrienden kunnen zijn”, klonk het in de sms van Davidson. West vermorzelde die olijftak van Davidson en deelde vervolgens een broekloze foto van Pete met zijn vriend Machine Gun Kelly met daarbij het bijschrift: “Nee, je zult nooit mijn kinderen ontmoeten.”

Daarna trok hij ook van leer tegen zijn voormalige vriend en mede-rapper Kid Cudi. West postte een foto van een stukje papier waarop hij de volgende boodschap had geschreven: “Gewoon zodat iedereen het weet: Cudi zal niet te horen zijn op ‘Donda 2' omdat hij bevriend is met je weet wel wie. We praten allemaal zoals Billie Eilish nu.” ‘Je weet wel wie’ verwijst duidelijk naar Davidson en het ‘praten zoals Billie Eilish’ verwijst naar een gebeurtenis van vorige week. Eilish legde toen haar concert stil om een fan in het publiek te helpen en zei vervolgens dat zij “wél wacht om verder te gaan tot de fans oké zijn”. Daarmee leek ze uit te halen naar Kanye’s buddy, Travis Scott, die in november een concert gaf op zijn Astroworld-festival waarbij verschillende mensen om het leven kwamen.

Volledig scherm Een screenshot van de post die Kanye West deelde op zijnInstagramprofiel. © Instagram Kanye West

Kid Cudi had op zijn beurt genoeg van Kanye’s drama en postte diezelfde avond een reactie op Twitter: “We hebben het hier weken geleden al over gehad. Je bent gek voor het verdraaien van het verhaal en het posten van deze leugen alleen voor wat aandacht op het internet”, tweette Cudi. “Je bent geen vriend. BYE", sloot hij zijn boodschap af.

En om nog wat extra olie op het vuur te gooien, postte West vervolgens een gephotoshopte versie van de ‘Captain America: Civil War’- filmposter. Daarop is te zien hoe hij en zijn bondgenoten Drake, Julia Fox, Travis Scott en Future het opnemen tegen Pete Davidson, Kim Kardashian, Kid Cudi, Billie Eilish en voormalige aartsvijand, Taylor Swift.

Volledig scherm De filmposter van Kanye's 'Civil War' met zichzelf en Pete Davidson in de hoofdrol © Instagram Kanye West

Om alles dan nog gekker te maken dan het al is, wilde hij ook duidelijk maken dat hij wel degelijk zelf alle berichten en foto’s had geplaatst en dat zijn account dus niet was gehackt. Daarom vond hij het een goed idee om een foto te delen van zichzelf waarop hij veel weg heeft van een gijzelaar. Hij poseert voor een witte muur en houdt een notitieboekje vast met de boodschap: “Mijn account is niet gehackt” en daaronder de datum van het fiasco.

Volledig scherm Kanye West bewijst dat hij zelf achter de berichten op zijn Instagramaccount zat. © Instagram Kanye West

Met zijn 12,5 miljoen volgers bracht de internet-tirade van West heel wat teweeg en was hij op Twitter zelfs nummer 1 trending, nog boven de Super Bowl waar zo'n 117 miljoen mensen zondag naar keken. Daar was West erg trots op en zodus postte hij een screenshot van de statistieken: “Deze ochtend werd ik wakker en mijn strijd voor mijn familie was nummer 1 trending tijdens de Super Bowl, ik heb daar niet om gevraagd maar het gebeurde wel. Aan iedereen die getrouwd is, hou je echtgenoot goed bij en zorg dat ze goed weten dat je van hen houdt want overal liggen er smeerlappen op de loer, wachtend om je familie te vernietigen. Ik wou dat mijn vrouw en kinderen bij me waren", schreef hij in het bijschrift. Vervolgens sprak hij zijn ex-vrouw toe: “Kim Kardashian, onthoud altijd dat West je grootste W was.” ‘W’ is slang voor ‘winning’, waarmee hij dus wilt zeggen dat hij volgens zichzelf de grootste overwinning was die Kim ooit heeft behaald.

In de tussentijd heeft de furieuze rapper opnieuw de meeste posts over het voorval van zijn profiel verwijderd. Maar het is hoogstwaarschijnlijk slechts een kwestie van tijd vooraleer er een nieuwe tirade op zijn account verschijnt.

