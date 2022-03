Kanye West post alweer vreemd gedicht op Instagram: “Wij mannen mogen niet huilen”

CelebritiesKanye ‘Ye’ West (44) heeft alweer een inkijk gegeven in zijn privéleven door een nieuw gedicht over de dood op zijn Instagramprofiel te plaatsen. De rapper postte een stuk over het leven, vergelijkbaar met zijn recente ‘Scheiding’-gedicht dat hij eerder al online zette. In beide gedichten lijkt hij te verwijzen naar zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41) en hun kinderen North, Saint, Chicago en Psalm.

“Niemand wilde me vertellen dat ik dood was en de enige mensen die met me wilden praten zaten in mijn hoofd”, staat er te lezen in het gedicht. “Niemand wilde me vertellen dat ik dood was en dat alleen mensen die van me hielden me in hun dromen zouden bezoeken.”

(Lees verder onder de post)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ye (@kanyewest) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de rest van het gedicht klinkt vrij duister. In het bijschrift verklaart West zijn gevoelens: “Ik voel me al gecompromitteerd dat ik de manier waarop ik me uit moet verantwoorden na meer dan 20 jaar kunst te maken, waarbij ik heb bijgedragen aan de planeet. Ik zie ook de noodzaak om ervoor te zorgen dat wij als soort nog steeds alles mogen voelen. Mannen mogen niet huilen, beroemdheden mogen niet huilen. Ik zal dit nieuwe stuk niet uitleggen. Kunst is subjectief. Kunst werkt alleen als het de absolute waarheid van de kunstenaar is. Iemands waarheid kan de leugen van een ander zijn. We hoeven niet allemaal hetzelfde te voelen, want we zijn niet hetzelfde”, vertelt hij.

De gedichten komen er nadat Kanye in zijn controversiële videoclip ‘Eazy’ komiek Pete Davidson, die nu een relatie heeft met Kardashian, in animatievorm levend begroef. Daarop kreeg de rapper veel kritiek, maar hijzelf benadrukte dat hij geen kwade bedoelingen had. “Kunst is therapie, kunst wordt beschermd als vrijheid van meningsuiting”, schreef hij in een reeds verwijderde Instagrampost.

LEES OOK