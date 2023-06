Kanye West opnieuw beschuldigd van antisemitisme: “Hij deed die uitspraken om mij pijn te doen”

CELEBRITIESKanye ‘Ye’ West’ (46) is opnieuw beschuldigd van antisemitisme. Ditmaal door zijn voormalige zakenpartner Alex Klein. In ‘The Trouble with KanYe’, een nieuwe documentaire van BBC, vertelt hij over zijn ervaring met de controversiële rapper. “Kanye deed die uitspraken in de hoop mij pijn te doen.”

Alex Klein werkte voor een lange periode samen met de rapper aan het album ‘Donda 2'. Een ervaring waar de voormalige zakenpartner van de artiest niet over te spreken is. In de documentaire op BBC getuigt hij over enkele antisemitische uitspraken die Ye gedaan heeft. “Kanye was erg kwaad. Hij zei “ik wil je slaan” en “je bent precies als al die andere Joden”, bijna genietend van hoe beledigend hij kon zijn”, herinnert hij zich. “Hij deed die uitspraken in de hoop mij pijn te doen. Ik vroeg hem: “Denk je echt dat Joden samenwerken om jou tegen te houden?” Hij antwoordde resoluut ja.”

In ‘The Trouble with KanYe’ reist presentator Mobeen Azhar ook naar de Cornerstone Christian Church in Californië. Het is een kerk die de omstreden rapper vaak bezoekt. Terwijl de presentator de basiliek bezoekt, ontmoet hij Mark, een dakloze man die in zijn auto woont. De man in kwestie beweert dat Kanye hem heeft gevraagd om zijn campagneleider voor de presidentsverkiezingen van 2024 te worden. Mark verklaart ook dat de artiest regelmatig de plaats bezoekt waar de extreemrechtse Nick Fuentes politieke bijeenkomsten houdt.

Alle nieuwe beschuldigingen aan het adres van Ye, heeft de BBC doorgegeven aan de artiest. Kanye heeft nog niet gereageerd.

Volledig scherm Kanye West © AFP

Liefde voor Hitler

Vorig jaar kwam Kanye meermaals in opspraak door zijn antisemitische uitspraken. Zo zei hij in een schokkend interview met Tucker Carlson op de Amerikaanse zender Fox News dat “Joden stiekem al het geld beheersen” en strooide hij verschillende samenzweringstheorieën in het rond. De Amerikaan is er namelijk ook van overtuigd dat Joden “de media beheersen” en “erop uit zijn om hem af te schilderen als misbruiker.” Maar zijn provocerende uitspraken gingen veel verder dan dat. Fox News liet achteraf weten dat ze het interview strategisch hebben bewerkt om het publiek te sparen van de antisemitische reacties van Ye. Hetzelfde gebeurde in 2018, tijdens een interview met ‘TMZ’ waarin hij zijn liefde voor Adolf Hitler betuigde. “Ik hou van Hitler, ik hou van nazi’s”, vertelde Kanye destijds. Ook daar werden de extreme reacties geschrapt.

Maar Kanye maakte al snel duidelijk dat hij zich niet zou laten censureren. Zo besloot hij zijn extreme gedachten zelf te delen via sociale media. “Ik ben een beetje slaperig vanavond, maar als ik wakker word, ga ik death con 3 (verwijzend naar videogame ‘Defcon 3') doen op Joodse mensen... Het grappige is dat ik niet echt antisemitisch kan zijn, want donkere mensen zijn eigenlijk ook Joods. Jullie proberen een spelletje met me te spelen en maken iedereen zwart die tegen jullie agenda ingaat”, klonk het toen.

KIJK. “Stop met filmen”: Kanye West aangeklaagd door fotograaf na ‘mishandeling’

