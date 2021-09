Kanye West ontvolgt Kim Kardashian op Instagram

UPDATE ‘The Wi­re’-ac­teur Michael K. Williams dood aangetrof­fen in zijn apparte­ment

7 september Michael K. Williams werd maandagmiddag dood aangetroffen in zijn appartement in Brooklyn in New York. Dat bevestigde de politie aan de krant ‘New York Post’. De acteur is vooral bekend door de reeks ‘The Wire’. Hij werd amper 54 jaar en is waarschijnlijk gestorven aan een overdosis.