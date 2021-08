Kanye West neemt afstand van DaBaby na homofobe uitspraken

CelebritiesKanye West (44) wil niets meer te maken hebben met DaBaby (29), of daar lijkt het toch sterk op. Na een reeks homofobe uitspraken kwam DaBaby serieus onder vuur te liggen. Iets wat ook Kanye West niet ontgaan is, want als gevolg verwijderde de Amerikaanse rapper een single met DaBaby van verschillende grote streamingdiensten.

Het nummer in kwestie is de single ‘Nah Nah Nah’. Op de song is Kanye West samen met DaBaby en 2 Chainz te horen. Daarnaast heeft het lied ook een plaats gekregen op ‘Donda’, het toekomstige album van Kanye West. Alleen lijkt het erop dat de Amerikaanse rapper daar nu spijt van heeft. Kanye heeft de track namelijk verwijderd van Spotify, Apple en Tidal Music. Op YouTube kan je de videoclip van het nummer wel gewoon nog bekijken.



De beslissing van Kanye komt wel niet als een verrassing. De rapper DaBaby ligt ondertussen al enkele dagen onder vuur. Tijdens een recent concert in Miami deed DaBaby namelijk een aantal homofobe uitspraken. De rapper vroeg aan alle aanwezigen om het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen, behalve homo’s ‘die seks hebben in parkeergarages’. Daarnaast beweerde hij ook dat mensen met hiv ‘binnen twee of drie weken sterven’.

Kanye West is ook niet de eerste die afstand neemt van DaBaby. Verschillende andere beroemdheden zoals Elton John, Dua Lipa en Madonna keurden de uitspraken van de rapper al af. “Ik herken in dit gedrag echt niet de persoon met wie ik heb gewerkt”, aldus Dua Lipa. Als gevolg van zijn opmerkingen mocht DaBaby ook niet meer optreden op het Amerikaanse festival Lollapalooza. En ook op het Governors Ball Music Festival was de rapper niet langer welkom.

Excuses op sociale media

Eerder gaf DaBaby nochtans aan dat hij spijt had van zijn uitspraken. “Mensen maken je kapot voor je de kans gekregen hebt om te groeien, je kennis bij te schaven en te leren uit je fouten”, klonk het in een uitgebreide post op sociale media. Daarnaast maakte DaBaby ook nog duidelijk dat hij begeleiding nodig had en bedankte hij iedereen die hem op een vriendelijke manier gecontacteerd had. “Dat is exact wat ik nodig had en ook wat ik gekregen heb.” De rapper eindigde zijn bericht op Instagram door zich te verontschuldigen bij de LGBTQ+-community. “Ik wil mijn excuses aanbieden bij deze gemeenschap voor mijn kwetsende opmerkingen. Verder wil ik mij nogmaals verontschuldigen voor de onjuiste informatie die ik verspreid heb over HIV/AIDS. Ik weet dat het belangrijk is om bij te leren over deze onderwerpen.”

Ondertussen ziet het ernaar uit dat DaBaby opnieuw van gedachten veranderd is. Amper zes dagen later valt de post in kwestie namelijk nergens meer te bespeuren.

