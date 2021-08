Kanye West: “Mijn plaat werd uitgebracht zonder mijn toestemming”

‘Donda’, vernoemd naar de overleden moeder van West, kwam zondag na meerdere vertragingen uit op de streamingdiensten. De eerste uren was dat zonder het nummer ‘Jail pt 2', een samenwerking met rapper DaBaby. West postte op Instagram dat dat was omdat het team van DaBaby nog niet akkoord was, maar dat bericht werd later verwijderd en de track verscheen alsnog. ‘Donda’ is het tiende studioalbum van West en de opvolger van de gospelplaat ‘Jesus Is King’ uit 2019.

Tijdens de derde luistersessie voor het album afgelopen donderdag, bleek dat niet langer Jay-Z, maar nu DaBaby was te horen op het nummer ‘Jail’. Dat was een controversiële keuze, omdat DaBaby onlangs onder vuur kwam te liggen nadat hij zich homofobisch had uitgelaten tijdens een optreden. Op het album dat zondag uitkwam was gewoon weer de versie met Jay-Z te horen, maar later kwam dus ook de variant van ‘Jail’ uit waaraan DaBaby meewerkte.

Kanye weigerde dus in eerste instantie om ‘Donda’ uit te brengen zonder het nummer met DaBaby. “Hij is de enige persoon die in het openbaar durfde zeggen dat hij voor mij zou stemmen.” Daarmee verwijst West naar zijn poging van vorig jaar om president te worden van de Verenigde Staten. DaBaby kwam toen enkele keren op sociale media openlijk uit voor zijn steun aan West.

Ook Marilyn Manson, die eveneens zwaar onder vuur ligt, is te horen op het album.

Verzoening met Kim of niet?

Kanye West zou ook overal vertellen dat hij en Kim Kardashian (40) opnieuw samen zijn, wat volgens de meeste bronnen ontkend wordt. Toen de realityster afgelopen donderdag in een trouwjurk verscheen bij de luistersessie van het nieuwe album van de rapper en de twee naar verluidt hand in hand het stadion in Chicago verlieten, begon de geruchtenmolen te draaien. “Kanye vertelt aan andere rappers dat hij en Kim opnieuw een koppel zijn, maar iedereen weet dat het niet waar is”, aldus een bron. “Het ware verhaal is dat Kanye zijn ‘aartsvijand’ Drake wil verslaan in de verkoopcijfers. Daarom voert hij een show op om in de belangstelling te komen. Kim steunt Kanye in zijn werk en ze wil enkel een goede verstandhouding met hem in het belang van hun kinderen.”

