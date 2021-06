“Kanye West maakte eerste move in romance met Irina Shayk”

CelebritiesKanye West (44) en Kim Kardashian (40) zijn nog niet zo lang uit elkaar, maar de rapper was duidelijk klaar om opnieuw te daten. Volgens het Amerikaanse magazine Us Weekly is het namelijk West die de eerste move heeft gemaakt in zijn huidige romance met Irina Shayk (35).

Volgens een bron is het allemaal begonnen bij enkele gesprekken, maar werd hun romance al snel intenser. Na enkele keren met elkaar gesproken te hebben, hebben Kanye West en Irina Shayk een aantal keer in het echte leven afgesproken. Een volgende stap was een tripje naar de Provence in Frankrijk voor de 44ste verjaardag van de rapper.

Hun romance is dus al enkele maanden aan de gang en volgens geruchten is Kanye grote fan van de persoonlijkheid van het model. “Ze is zeer makkelijk in omgang en ze is ook nog eens aangenaam gezelschap”, klinkt het onder meer.

Gemeenschappelijke interesses

Verder hebben de twee een aantal gemeenschappelijke interesses zoals hun passie voor de modewereld. Kanye West heeft al een samenwerking met Adidas en Gap achter de rug en daarnaast heeft hij ook eigen modemerk genaamd Yeezy. Irina zelf is dan weer model en in het verleden was zij al te zien in show van bijvoorbeeld Versace, Givenchy en Marc Jacobs. “Dat Irina een gevestigde waarde is in de modewereld en ook een gerespecteerd model is, apprecieert Kanye enorm. Hij denkt dat ze in de toekomst een echt powerkoppel kunnen worden.”

Voor Kim Kardashian, de ex van Kanye, is het Russische model zeker geen onbekende. De twee hebben elkaar in het verleden al een paar keer ontmoet en volgens een bron kan Kim het redelijk goed vinden met Irina. Verder hebben ze ook een aantal gemeenschappelijke vrienden. Denk bijvoorbeeld maar aan Riccardo Tisci die een hoge functie heeft bij het modemerk Burberry.

