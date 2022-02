Kanye West maakt bocht: “Kim kan niet bewijzen dat beledigingen van mij komen”

Muziek Kanye West vraagt 200 dollar voor zijn nieuw album en brengt het dan niet eens uit

Kanye ‘Ye’ West (44) had normaal gezien op dinsdag 22 februari zijn nieuw album ‘Donda 2' moeten uitbrengen. Maar dat deed hij dus niet. Fans zijn het wel gewend dat de rapper het niet zo nauw neemt met de geplande releasedata. Voor de meeste van hen is het dan ook geen probleem dat het album wat later uitkomt. Het is echter wél vervelend voor iedereen die 200 dollar heeft neergeteld voor het toestel waarop het album exclusief zou worden uitgebracht.

23 februari