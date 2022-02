Kanye West liet Julia Fox details onthullen over hun relatie om zo ex Kim Kardashian jaloers te maken

CelebritiesHet gerucht deed al langer de ronde dat Kanye West (44) zijn relatie met Julia (32) vooral gebruikte om zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41) jaloers te maken. Hoewel Fox dat enkele weken geleden nog stevig ontkende, lijkt ze nu toe te geven dat de geruchten klopten. In een reactie onder een post op Instagram maakt de actrice duidelijk was dat het West was die wilde dat zij zoveel details over hun romance onthulde aan de pers. Kanye heeft op zijn beurt ingezien dat het niet altijd zo slim is om zijn frustraties online te gooien en biedt daar nu, opnieuw online weliswaar, zijn excuses voor aan.

Julia Fox sprak dinsdag klare taal toen ze duidelijk maakte dat West haar aanmoedigde om details over hun romance te onthullen zodat hij zijn ex Kim Kardashian jaloers zou kunnen maken. In een reactie onder een post op het Instagramaccount van HollywoodUnlocked legt de actrice uit hoe de vork in de steel zat. “Voor alle duidelijkheid, ik ben nooit gestopt met het liken van Kim haar posts op Instagram”, schreef ze in haar eerste reactie. Daarop reageerde vervolgens een fan: “Je praatte over de man in de pers alsof jullie getrouwd waren. Gewoon wanhopig voor de aandacht. Het was niet eens 15 minuten bekendheid dat je kreeg, hooguit misschien 2 minuten roem.” Die opmerking liet Fox niet zomaar passeren en antwoordde meteen: “Hij wilde dat ik dat deed!”

De bevestiging van Julia dat Kanye bewust details over hun relatie liet doorschemeren aan de pers, komt er een dag nadat het koppel besloot om een punt te zetten achter hun wervelwind van een relatie. Fox postte een verklaring op haar Instagramstories waarmee ze heel graag wilde benadrukken dat ze géén liefdesverdriet heeft: “Ik had liefde voor hem, maar ik was niet verliefd op hem. Hoe oud denken jullie dat ik ben, twaalf?” Desalniettemin wenste ze haar ex “enkel het beste”.

West niet op zijn best

Kanye op zijn beurt lijkt niet echt in te zitten met zijn ex Julia Fox, maar is daarentegen nog heel hard bezig met zijn andere ex, en moeder van hun vier kinderen samen, Kim Kardashian. De afgelopen weken haalde hij niet alleen fel uit naar haar nieuwe lief, Pete Davidson, maar postte hij ook nog eens screenshots van privé-gesprekken tussen hem en zijn ex-vrouw op zijn Instagramaccount voor zijn 12,5 miljoen volgers. Daar lijkt hij nu spijt van te hebben. Dinsdag postte hij een foto van zichzelf op een podium in rook gehuld met in het bijschrift zijn excuses en de belofte om het beter te doen: “Ik heb geleerd dat als ik hoofdletters gebruik, mensen het gevoel krijgen dat ik tegen ze schreeuw. Ik werk aan mijn communicatie. Ik heb baat bij een team van creatieve professionals, organisatoren, mobilisatoren en gemeenschapsleiders”, vertelt hij. “Bedankt iedereen voor de steun. Ik weet dat het delen van screenshots schokkend was en overkwam als Kim lastig vallen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik leer nog steeds. Ik heb niet alle antwoorden. Om een goede leider te zijn, moet je goed kunnen luisteren,” concludeerde hij.

