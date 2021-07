“Kanye West laat zich niet negatief uit over ex-vrouw Kim Kardashian op nieuwe plaat”

Celebrities Nieuwe docu moet uitwijzen of Angelina Jolie haar oudste zoon 'gestolen' heeft van zijn geboorteou­ders

16 juli Heeft Angelina Jolie (46) haar zoon Maddox onterecht in handen gekregen? Dat is wat een nieuwe documentaire over adopties in Cambodja wil uitzoeken. De Hollywoodster adopteerde haar zoon namelijk net als honderden andere Amerikaanse ouders via Lauryn Galindo, een persoon die nu wordt beschuldigd van oplichting en mensenhandel.