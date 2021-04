Kanye West krijgt eigen reeks op Netflix

De meerdelige docuserie, die momenteel nog geen titel heeft, zal geregisseerd worden door het muzikale duo ‘Coodie & Chike’. Zij produceerden al enkele muziekvideo’s van Kanye, waaronder ‘Jesus Walks’ en ‘Through The Wire’. De rapper zou de producers jarenlang toestemming hebben gegeven om hem te filmen, zonder dat er destijds een plan was voor een serie.

Mislukte presidentsverkiezingen

De reeks zal enkele nooit eerder vertoonde beelden van West bevatten en ons een kijk geven op de meest persoonlijke momenten uit z'n leven. Zo mogen we een glimp op zijn carrière in muziek en mode verwachten, zijn mislukte presidentsverkiezingen in 2020 en de dood van zijn moeder, Donda West. Of de veelbesproken scheiding van Kim en Kanye ook in beeld wordt gebracht, is nog onduidelijk.