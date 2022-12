Kanye West koopt controversieel sociaal netwerk Parler toch niet

Kanye betaalt Kim 200.000 dollar alimenta­tie per maand. Hoe wordt dat bedrag bij ons bepaald?

De scheiding tussen Kim Kardashian en Kanye ‘Ye’ West is na twee jaar afgerond. Heikel punt was de voogdij over hun vier kinderen, de verdeling van hun eigendommen, én de alimentatie die West zal moeten betalen: 200.000 dollar (zo’n 193.000 euro) per maand. Advocate Julie Borms, gespecialiseerd in familierecht, legt uit hoe alimentatie bij ons geregeld wordt en hoe de hoogte van het bedrag wordt bepaald. “Het is een misvatting dat er bij een week-om-week-regeling geen alimentatie betaald moet worden.”

