Kanye West koopt artistiek strandhuis in Malibu voor bijna 50 miljoen euro

CelebritiesNu hij de echtelijke woning die hij met Kim Kardashian (40) deelde moet verlaten, heeft Kanye West (44) een nieuw optrekje in Californië gekocht. Volgens de New York Post legde de rapper 57,25 miljoen dollar (een kleine 49 miljoen euro) neer voor een strandhuis in Malibu. Voor West is het een artistiek pand waar hij zijn kinderen in wil grootbrengen, maar sommigen zien er meer een militaire bunker in.

Ondanks de flinke verkoopsom zullen de kinderen van Kim en Kanye niet allemaal hun eigen kamer krijgen in het nieuwe huis van hun papa. De villa van 372 vierkante meter zou slechts vier slaapkamers hebben, één voor de rapper en drie voor North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2). Daarnaast zijn er ook vijf badkamers in het huis. Het chique pand ligt niet alleen vlak aan het strand, je hebt ook een fenomenaal uitzicht over de Stille Oceaan.

Het huis bestaat uit drie verdiepingen die elk hun specifieke functie hebben. De onderste verdieping van het betonnen huis bevat drie gastenkamers, de middelste verdieping is een algemene woonruimte en de bovenste verdieping is gereserveerd voor de meester van het huis, Kanye West himself. De woning stond al sinds mei 2020 op de markt, maar raakte lang niet verkocht omdat het een heel specifieke bouwstijl is. Het sculptuurachtige huis heeft iets mee van een militaire bunker.

Naast zijn nieuwe villa is Kanye ook eigenaar van een ranch in Wyoming en het huis waarin hij opgroeide in Chicago. Met Kim liet hij een landgoed bouwen in het chique Hidden Hills in de buurt van Los Angeles. Na hun scheiding blijft zij daar volgens TMZ wonen, omdat ze er veel familieleden in de buurt heeft. Kanye’s nieuwe pand ligt op slechts ongeveer 30 minuten rijden van het Hidden Hills-complex.

