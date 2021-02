Kanye West is kapot van scheiding: “Kim was altijd al zijn droommeisje”

CelebritiesDe kogel is door de kerk: na veel speculatie heeft Kim Kardashian officieel de scheiding van Kanye West (43) aangevraagd. Die laatste is daar volgens insiders volledig kapot van. “Hij houdt nog zielsveel van Kim. Ze is altijd al zijn droommeisje geweest."

Wat voor Kim een opluchting is, betekent voor Kanye enkel kopzorgen. “Hij heeft het bijzonder moeilijk met haar beslissing om de scheiding door te zetten”, aldus een insider. “Vandaar dat hij zich afstandelijk en kort van stof heeft opgesteld tijdens de onderhandelingen. Hij wist zich geen houding te geven ten midden van dit alles. Hij wist natuurlijk wel dat het eraan zat te komen, ze hadden het al vaak besproken. Maar omgaan met de realiteit van de situatie weegt zwaar door op zijn schouders. Hij zag Kim altijd als zijn droommeisje, zelfs nog voor hij haar persoonlijk kende. De gedachte dat ze niet langer zijn vrouw zal zijn, is veel om te verwerken. Bovendien is Kanye er zelf niet zeker van of scheiden de beste beslissing is voor hun gezin. Hij vraagt zich af welke gevolgen dit zal hebben voor hun kinderen. Zelfs was hij er zeker van dat hun relatie nog te redden viel, maar Kim dacht daar anders over.”

In een poging zijn gevoelens te verwerken heeft West zich dan maar op zijn muziek gestort. “Hij zoekt op die manier wat afleiding.” Maar écht zijn zinnen verzetten doet de rapper ook niet. “De kans er groot dat er binnenkort een paar emotionele nummers over hun breuk zullen verschijnen op zijn nieuwe album.”

Liefde op het eerste gezicht

Hoewel ze pas in 2012 een koppel werden, sprak Kanye zich al eerder uit over zijn bewondering voor de realityster. Hij was onder de indruk van haar schoonheid en wilde haar graag ontmoeten. In 2013 bekende hij in een radioprogramma: “Ik was verliefd op haar vanaf het eerste moment dat ik haar zag.” In datzelfde interview noemde hij Kardashian “de mooiste vrouw op aarde.”

“Misschien wel de mooiste vrouw die ooit geleefd heeft”, benadrukte hij. “Zéker één van de top 10 mooiste vrouwen die ooit heeft bestaan.”

“Er waren momenten, voor we samen waren, dat ik zo graag haar vriend wilde zijn dat ik het overwoog om te beginnen sporten”, grapte hij. Daarmee refereert Kanye naar de vele atleten die Kim in het verleden datete, zoals Reggie Bush en Kris Humphries. Van die laatste scheidde ze om enkele maanden later verder te gaan met Kanye. Samen kregen ze vier kinderen.

