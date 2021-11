Kanye West heeft spijt dat hij zich kandidaat stelde voor het Amerikaanse presidentschap

Celebrities Will Smith ziek van ‘te veel seks’ nadat hij beroemd werd

In zijn nieuwe memoires ‘Will’ vertelt acteur Will Smith (53) dat hij fysiek ziek werd door 'te veel’ seks te hebben in een poging om zijn eerste relatiebreuk te verwerken. De acteur zei dat hij op dat moment dacht dat heel veel seks de beste manier was om zich door de breuk met zijn jeugdliefde Melanie Parker te worstelen, maar dat die oplossing alles alleen maar erger maakte.

