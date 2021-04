Kanye West heeft duidelijk beeld over volgende relatie: “Hij wil een artieste”

Celebrities Matthew Perry en zijn verloofde Molly voor het eerst samen gespot (in matching outfits) sinds hun verloving

8 april ‘Friends’-acteur Matthew Perry (51) en zijn verloofde Molly Hurwitz (29) zijn voor het eerst samen gespot sinds de aankondiging van hun verloving in november. Het koppel droeg matching outfits: ze hadden beiden een geruit hemd, zwarte broek en witte sneakers aan. Of zoals Ross het zou zeggen: “Couples who live together, do start to look alike.”