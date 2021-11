Kanye West had aanvaring met politie tijdens bezoek aan ons land: “Plots werd er een pistool op mij gericht”

CelebritiesToen Kanye West (44) in september op bezoek was in Wijnegem om er een nieuw stulpje te kopen, kwam hij op een onaangename manier in aanraking met onze politiediensten. In de podcast ‘Drink Champs’ vertelt de rapper dat een agent hem op een bepaald moment onder schot hield tijdens een wandeling. “Ik dacht dat dit het einde was”, vertelt hij.

“Drie weken geleden richtte een agent zijn geweer op mij”, begint Kanye zijn relaas. “Ik liep rond in België en had mijn zwart masker aan, dat m’n hele gelaat bedekte. Plots kwam een agent op mij af met zijn pistool in zijn handen.”

Eerste commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos bevestigt het incident: “Ik herinner mij die 5 september nog als de dag van gisteren. Het was een warme, zomerse zondag. We kregen een oproep binnen dat er twee gemaskerde mannen aan het sluizencomplex rondliepen, en zoals bij elke oproep hebben we er iemand naartoe gestuurd. Onze hondenbegeleider heeft de twee mannen aangetroffen en hen aangemaand hun masker af te zetten.”

Kardashian

De aanmaning kreeg echter geen gehoor, waarna de hondenbegeleider zijn wapen trok: “Het wapen was niet rechtstreeks naar de mannen gemikt, maar naar de grond. Later bleek het om een communicatiemisverstand te gaan: Kanye West spreekt uiteraard geen Nederlands. Onze collega had ook nog niet van hem gehoord en herkende hem dus niet. Ook niet toen West zijn masker afzette en zijn naam zei. Pas toen de naam ‘Kardashian’ (Realityster Kim Kardashian is de ex-vrouw van Ye West, red.) viel, viel zijn spreekwoordelijke frank en was het incident uitgeklaard.”

De politie was op het moment van de feiten nog niet op de hoogte dat de Amerikaanse superster in Wijnegem een luxeloft in het pand van Axel Vervoordt had gekocht.

