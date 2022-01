Kanye West haalt uit naar Pete Davidson en ex Kim Kardashian: “Speel niet met mij en mijn kinderen”

CelebritiesKanye ‘Ye’ West (44) heeft heel wat te zeggen over zijn ex, Kim Kardashian (41) en haar nieuwe vriend Pete Davidson (28). In een interview met Hollywood Unlocked haalt de rapper hard uit naar zijn ex en verwijt hij haar dat hij zijn kinderen niet meer mag zien: “Er komt geen enkele beveiliging tussen mij en mijn kinderen en jij gaat me niet belazeren”, vertelde West.

Kanye West kocht onlangs een huis pal tegenover dat van zijn ex-vrouw Kim Kardashian. Al snel werd gedacht dat hij dat deed om Kim in het oog te kunnen houden, maar de rapper wilt gewoon graag dicht in de buurt van zijn kinderen zijn, zegt hij in het interview.

Hij voegde er ook aan toe dat “geen beveiliging” hem bij zijn kinderen zou weghouden, hoewel hij weigert te vermelden wiens beveiliging , mogelijk die van Kardashian, hij precies bedoelt. “Niets in mijn carrière, niets in deze media, niets van dat alles, zal me van mijn kinderen weghouden. En dat is wat ik wil dat iedereen weet.” Daarna waarschuwde hij kordaat: “Speel niet met mij, speel niet met mijn kinderen. Er komt geen beveiliging tussen mij en mijn kinderen en je gaat me niet belazeren.”

Maar Laura Wasser, de advocaat van Kardahsian, zei dat het “nieuws was voor ons” dat Kim de kinderen zou weghouden van Kanye. “Dat meneer West bij de kinderen wordt weggehouden, door de beveiliging of wie dan ook, is nieuws voor ons,” zei ze in een verklaring. “De prioriteit van beide partijen is altijd geweest dat de kinderen een sterke band behouden met elk van hun ouders gedurende deze periode en daarna.”

Een insider vertelde ook aan People dat Kim de kinderen nooit van Kanye zou weghouden, maar dat ze wel grenzen heeft gesteld: “Ze wil dat hij eerst belt en niet zomaar onaangekondigd komt opdagen wanneer hij ze wil zien. Kanye is boos op haar omdat ze probeert meer structuur aan te brengen om haar privacy te beschermen, maar hij krijgt zijn kinderen nog steeds te zien,” zei de bron.

Afgelopen donderdag leek het Kanye allemaal even te veel te worden. Hij zou toen een fan hebben geslagen die een handtekening van hem wou. West reageert nu op het incident. “Ik was net klaar met twee nummers, ik kwam uit de studio en deze kerel had een houding die me niet aanstond.” Hij voegde eraan toe dat hij op dat moment boos was op Kim: “Hoe kun je mij de schuld geven van mijn gedrag en de kerel die je date voor mijn neus zoenen? Ik hoor dat haar nieuwe vriendje in het huis is waar ik niet eens binnen kan.”

Het interview is niet het enige waarin West uithaalt naar zijn ex. Vrijdag bracht hij een nieuw nummer uit samen met The Game, genaamd ‘Eazy’. De rapper spreekt daarin klare taal over Pete Davidson, de ‘Saturday Night Live’-ster die momenteel aan het daten is met Kardashian. In het nummer verwijst West naar zijn bijna fatale auto-ongeluk in 2002 en rapt hij: “God heeft me gered van dat ongeluk zodat ik nu Pete Davidson kan verslaan”, maar dan iets minder netjes. Nadat Davidson’s naam werd genoemd, komt er een vrouwenstem, die veel op die van zijn ex lijkt, en zegt: “Wie?”

Beluister hieronder zelf vanaf 1m22 wat Kanye allemaal te zeggen heeft.

