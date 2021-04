Kanye West haalt bijna een miljoen euro op voor familie DMX

Celebrities Mama Spears maakt bezwaar tegen advocaats­kos­ten van bewindvoer­der Jamie: “Te duur en ongepast”

20 april Het is weer hommeles in de familie Spears. Mama Lynne (65) maakt bezwaar tegen de advocaatskosten die haar ex, Jamie (68), indiende bij de rechtbank. “Ongepast", klinkt het. Dat schrijft het magazine People, dat het document kon inkijken.