“Kanye West gelooft nog steeds niet dat Kim Kardashian écht wil scheiden”

Wanneer iemand de scheidingspapieren indient, lijkt ons dat een heel duidelijk teken dat het huwelijk definitief voorbij is. Maar Kanye West is het daar niet mee eens. De rapper gelooft namelijk niet dat z'n ex, Kim Kardashian, serieus was toen ze de beslissing nam om definitief uit elkaar te gaan. “Kanye heeft nog geen antwoord op de scheidingsaanvraag ingediend, omdat hij nog steeds niet accepteert dat Kim de procedure zal doorzetten”, vertelt een bron aan HollywoodLife. “Hij weet hoe Kim is en hij weet dat ze dit eigenlijk niet wil doen."

“Ondanks alles gaat het dus best goed met hem", voegt de bron eraan toe. “Hij gelooft echt niet dat Kim hun huwelijk zal opblazen. Kanye ziet dit als een zet in een schaakspelletje. Daarom heeft hij nog niets gedaan en nog niet gereageerd. Hij lijkt geen plannen te hebben om snel een antwoord in te dienen. Haar hele familie is stomverbaasd.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kim en Kanye en hun vier kinderen. © Instagram

Het is niet de eerste keer dat de twijfels van Kanye boven komen drijven. In februari vertelde een bron al dat de rapper ervan overtuigd is dat Kim hem met de scheidingsaanvraag een lesje wil leren. “Dit is een strategische zet, om Kanye wakker te schudden. Zodat hij beseft dat hij haar verliest als hij niet verandert. Ze wil dat hij zijn best gaat doen en de echtgenoot en vader wordt die hij moet zijn", klonk het toen al. “Ze had het idee dat hij het serieus zou nemen, maar het tegendeel is gebeurd.”

Sinds het nieuws over de scheiding uitbrak, leven Kim en Kanye wel degelijk apart van elkaar. De realityster woont met hun vier kinderen in hun woning in Calabasas, Kanye houdt zich schuil op zijn ranch in Wyoming. Veel contact tussen de exen is er niet. Kanye zou zelfs zijn telefoonnummer veranderd hebben, waardoor Kim enkel via zijn beveiliging contact kan opnemen. Wel zou hij de kinderen regelmatig bezoeken, op momenten dat Kim niet thuis is weliswaar.

LEES OOK: