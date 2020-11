Kanye West geeft nederlaag toe (maar wil opnieuw proberen in 2024)

CelebritiesZelf leek hij er tot op het einde in te geloven, maar Kanye West (43) lijkt zijn nederlaag in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te hebben toegegeven. Zijn bizarre gooi naar het Witte Huis heeft hem meer dan 6,7 miljoen dollar gekost (zo’n 5,7 miljoen euro), maar dat lijkt hem niet te deren: hij kondigde in één adem ook zijn kandidatuur voor 2024 aan.

‘WELP KANYE 2024', postte Kanye West woensdagochtend vroeg (Belgische tijd) op Twitter. ‘Welp’ is een uitspraak die berusting en/of teleurstelling uitdrukt, maar de rapper blijft duidelijk niet bij de pakken zitten: hij lijkt binnen vier jaar een nieuwe poging te willen doen om president van de VS te worden.

Gisteren leek Kanye nog positief: hij postte enkele foto’s van zijn stemgang. Het was de eerste keer ooit dat hij naar de stembus trok, klonk het: “God is goed”, twitterde hij. “Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven voor de president van de Verenigde Staten, en het is voor iemand die ik écht vertrouw: mezelf.” Hij filmde zelfs het moment waarop hij zijn stemformulier indiende. “We zijn hier om te dienen. We bidden voor elke ‘servant leader’ (dienende leider) ter wereld”, aldus de rapper, die de laatste maanden de spirituele toer opgaat.

Ook vrouwlief Kim Kardashian (40) liet weten dat ze haar stem had uitgebracht, maar of ook zij voor haar man stemde, is niet geweten. Dinsdag retweette ze nog een boodschap van Kamala Harris, de running mate van Joe Biden.

Stemmen stelen van Biden

De meeste kandidaten beginnen jaren op voorhand al aan hun campagne, maar Kanye maakte pas in juli bekend dat hij zich verkiesbaar stelde als onafhankelijke kandidaat. De excentrieke artiest kreeg de nodige kritiek, zeker nadat zijn bipolaire stoornis bij zijn eerste rally allerminst onder controle leek. Hij barstte in tranen uit tijdens zijn speech. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord!”, schreeuwde hij onder meer. Daarmee doelde hij op het feit dat hij tijdens de eerste zwangerschap van Kim Kardashian, toen nog niet zijn vrouw maar zijn vriendin, aandrong op een abortus. “Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen. Het was Kim die tegen me zei: ‘dit is een ziel’.”

Anderen vreesden ook dat zijn kandidatuur vooral bedoeld was om Trump een handje te helpen. De rapper zou met zijn campagne immers veel Afro-Amerikaanse stemmers van de Democratische kandidaat Joe Biden kunnen weglokken. Zowel Kanye als het campagneteam van Trump ontkenden echter dat de twee partijen onder een hoedje speelden.

Duur grapje

Zijn impulsieve race naar het Witte Huis heeft Kanye in ieder geval een flinke duit armer gemaakt. Normaal gezien kunnen presidentskandidaten rekenen op fondsen van hun partij, de overheid en geld dat ze ophalen via fundraisers, maar Kanye betaalde zijn campagne grotendeels uit eigen zak. Volgens documenten die hij indiende bij de Federal Election Commission pompte West maar liefst 6,7 miljoen dollar in zijn campagne. Het overgrote deel daarvan ging naar het inhuren van politieke specialisten, die hem in zoveel mogelijk staten op het stembiljet probeerden te krijgen - Kanye had door zijn late beslissing de deadline in veel staten gemist. Ook zou er bijna een miljoen zijn gegaan naar advocatenkantoren. Verder ging er bijna een miljoen dollar naar reiskosten, inclusief een privéjet, en werd 25.000 dollar (zo'n 21.500 euro) betaald aan een ‘spiritueel adviseur’.

