Kanye West gaf zelf 10 miljoen euro uit aan zijn falende presidentscampagne

Celebrities Lady Gaga ontroost­baar na ontvoering 2 hondjes en schietpar­tij op hondenuit­la­ter: beloning van 500.000 dollar voor ultieme tip

10:07 Ryan Fischer (30), de hondenuitlater van popzangeres Lady Gaga, is woensdagavond op straat neergeschoten in Hollywood. Hij kreeg vier kogels in de borst, waarna twee van de drie hondjes van Gaga gestolen werden door de daders. De zangeres heeft een beloning van 500.000 dollar uitgeloofd voor wie meer informatie kan bezorgen over de misdaad. Ondertussen zijn ook beelden opgedoken van de overval en schietpartij zelf.