Kanye West gaat akkoord met gedeeld voogdijschap

Celebrities Demi Lovato geeft toe dat ze niet bipolair is: “Ik moest gewoon volwassen worden”

7 april De afgelopen weken was er veel te doen rond Demi Lovato (28) en haar documentaire ‘Dancing with the Devil’. In de docu vertelt de zangeres onder meer over haar overdosis uit 2018 die haar bijna fataal werd en in de laatste aflevering ‘Rebirthing’, die sinds dinsdag op YouTube, vertelt Demi onder meer dat ze niet compleet nuchter is. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens is. “Drinken met mate werkt niet. Sorry”, klinkt het bijvoorbeeld bij Elton John (74).