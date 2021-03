Kanye West draagt zijn trouwring nog na scheiding van Kim Kardashian

Kim diende in februari de scheidingspapieren in, maar volgens vrienden van het koppel is Kanye nog steeds niet over zijn ex-vrouw heen. Misschien is dat wel de reden dat hij nog steeds geen afstand kan doen van zijn trouwring, die hij plots weer draagt. Enkele maanden geleden al werd de rapper op straat gespot zonder het juweel, maar hij blijkt zich nu bedacht te hebben.

“Kim is altijd zijn droommeisje geweest”, aldus een insider. “Dat ze een punt achter hun relatie wilde zetten, valt hem zwaar. De twee zijn niet verwikkeld in een vechtscheiding, maar dat betekent niet dat Kanye er vrede mee heeft. Hij wil gewoon wat het beste is voor hun vier kinderen.” North, Saint, Chicago en Psalm wonen momenteel samen met Kardashian in hun ouderlijk huis, in de Hidden Hills van Hollywood. Dat huis stond eigenlijk op naam van Kanye, maar de kans is groot dat Kim alsnog met het pand aan de haal zal gaan. Beiden gingen ze akkoord met gedeelde voogdij en co-ouderschap, maar dat betekent niet per definitie dat iedere ouder de kinderen even vaak te zien krijgt. De moeder krijgt meestal meer tijd met haar kroost dan de vader. “Kanye wil dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, dus het is logisch dat Kim in Californië blijft.” Waar hij zelf een permanent optrekje zal zoeken, is nog onzeker. West is verknocht aan zijn ranch in Wyoming, maar het is natuurlijk niet makkelijk om de kinderen elke paar weken over en weer te vliegen.