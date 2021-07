Kanye West breekt in tranen uit tijdens concert

Het was voor de rapper de eerste keer dat hij de single live bracht tijdens een optreden. Op een gegeven moment kon Kanye West zijn emoties ook niet langer onder controle houden en tijdens het midden van het nummer liet hij zich plots op zijn knieën vallen. Daarnaast probeerde de ex van Kim Kardashian ook om zijn gezicht af te schermen van het publiek.

De lyrics van ‘Love Unconditionally’ zijn bovendien redelijk emotioneel. “Ik ben mijn familie aan het verliezen”, klinkt het namelijk in het nummer. Daarnaast organiseerde West het optreden naar aanleiding van zijn nieuwe album ‘Donda’, een eerbetoon aan zijn overleden moeder. In het nummer zelf hoor je de moeder van de Amerikaanse rapper ook nog het volgende zeggen: “Wat je ook doet: zorg dat je nooit je familie verlaat.”

Wederzijds respect

Wat het allemaal nog emotioneler maakte, was de aanwezigheid van zijn familie. Zo was niet alleen zijn ex Kim Kardashian van de partij. Ook zijn vier kinderen North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2) waren aanwezig tijdens het optreden van hun vader. Al was Kim volgens E! News wel op de hoogte van de tekst van het nummer. “Kanye heeft inderdaad een nummer over Kim en hun huwelijk geschreven, maar Kim heeft zelf input gegeven voor de song.”