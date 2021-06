Kanye West blij met nieuwe vlam: “Hij is altijd al in haar geïnteresseerd geweest”

Celebrities ‘The X Fac­tor’-jurylid: “Britney Spears kon door alle medicatie amper rechtop blijven zitten”

14 juni In 2012 was Britney Spears (39) een van de juryleden van de Amerikaanse talentenjacht ‘The X Factor’. Volgens een van haar collega’s, de Britse manager en televisiepersoonlijkheid Louis Walsh (68), ging het in die periode niet bepaald goed met haar. Dat vertelt Walsh in The Irish Independent.