Kanye West aanwezig op verjaardagsfeest van zijn dochter, dankzij Travis Scott

Jamie Lynn Spears barst in tranen uit wanneer ze het heeft over de moeilijke relatie met haar zus Britney

Jamie Lynn Spears (30) geeft op woensdag een exclusief interview aan het programma ‘Good Morning America’ om te praten over haar memoires ‘The Things I Should Have Said’. In een preview van de uitzending krijgen we te zien hoe de jongere zus van Britney het moeilijk krijgt wanneer ze vertelt over hun verzuurde relatie. “Ik zie mijn zus graag, maar het is ingewikkeld.”

12 januari