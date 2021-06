Kanye West aan het daten met de ex van Cristiano Ronaldo en Bradley Cooper: “Ze gingen samen naar de Provence”

CelebritiesDe scheiding met Kim Kardashian (40) is nog geen half jaar geleden aangekondigd, maar dat houdt Kanye West (44) niet tegen om de bloemetjes alweer buiten te zetten. De Amerikaanse rapper is opnieuw aan het daten en de vrouw in kwestie is geen onbekende. Zijn nieuwe vlam is niemand minder dan het Russische topmodel Irina Shayk (35), die al eerder relaties had met Cristiano Ronaldo en Bradley Cooper. Ze gingen afgelopen week samen op vakantie naar Frankrijk.