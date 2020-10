Kanye West aan de beterhand: “Het is terug koek en ei met Kim Kardashian”

CelebritiesHet lijkt de laatste weken beter te gaan met Kanye West (43). Hij heeft de band met zijn echtgenote, Kim Kardashian, hersteld na een fikse ruzie die werd veroorzaakt door zijn grove uitspraken. Daarnaast gelooft hij nog steeds in zijn presidentscampagne én is hij van plan om de rechten op zijn muziek terug te kopen van Universal.

Gelukkig voor zijn familie lijkt Kanye West de laatste tijd iets stabieler te zijn dan de voorbije maanden. In juli kondigde Kanye aan dat hij kandidaat is voor het presidentschap, niet veel later shockeerde hij door te delen dat hij en Kim tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North (7) abortus hadden overwogen. De rapper ging nog een stapje verder: op Twitter schreef hij een stortvloed aan warrige berichten, waarin hij onder meer bekende hoe hij “al maanden probeert te scheiden van Kim.” Daarna weigerde hij wekenlang om haar - of hun kinderen - te zien.

Kim kon het alleen maar met lede ogen aanzien: “Hij is een volwassen man. Hij heeft een bipolaire stoornis, maar zo lang hij niet geholpen wil worden, kunnen wij hem niet helpen.” Uiteindelijk koos het koppel ervoor om een tijdje samen op reis te gaan, om de plooien in hun relatie glad te strijken.

Dat is gelukt, zo blijkt. Eerder deze week feliciteerde Kanye zijn Kim namelijk met haar 40ste verjaardag. Op Twitter schreef hij een emotioneel bericht: “Gelukkige verjaardag, ik hou zo veel van je!” Daarbij postte hij een foto van een innige kus tussen hem en zijn vrouw.

Presidentscampagne

Dat betekent echter niet dat Kim hem kon overtuigen om zijn presidentscampagne te laten voor wat het is. In tegendeel. Kanye gelooft meer dan ooit dat ‘God hem heeft uitverkoren’ om president van de VS te worden. Gevaarlijk, zo waarschuwen verschillende andere celebs. Onder andere Jennifer Aniston riep haar volgens op om niét op Kanye te stemmen. “Dat is niet grappig”, klinkt het. “Want dat neemt stemmen weg van de juiste kandidaten.”

Kanye kon het niet laten om daarop te antwoorden. “Wow, mijn recente interview met Rogan heeft haar echt bang gemaakt”, grapte hij op Twitter. “Maar we blijven gaan!” Niet veel later verwijderde hij het bericht alweer. Sindsdien postte hij al wel opnieuw enkele tweets waarin hij zijn fans toont hoe ze op hem moeten stemmen.

Universal

De oorspronkelijke post was een referentie naar zijn interview met radiopresentator Joe Rogan. In een podcast hadden ze het over de toekomstplannen van Kanye, die het niet onder stoelen of banken steekt dat hij de rechten op zijn muziek wil terugkopen van de grote bedrijven. “Het is niet eerlijk dat muzikanten geen recht hebben op hun eigen werk”, aldus West. “Ik ben dus van plan mijn muziekrechten over te kopen. Of nee, de laatste tijd zie ik het nog veel groter: ik koop gewoon heel Universal Music op! Het is een bedrijf van ‘maar’ 28 miljard euro”, klinkt het vastberaden. “Ik ben de grootste producent van succesvolle producten die er bestaat. En ik ben nog maar een kind: ik ben 43 jaar oud. Vier jaar geleden had ik enorme schulden, en vandaag ben ik de nieuwe Michael Jordan van de merchandise. Iedereen wil kopen wat ik in de aanbieding heb.”

Niet bepaald bescheiden, maar zo zijn we dat ook van hem gewoon. Financieel experts in de VS lachen echter niet met zijn uitspraak. Het lijkt misschien gek, maar Kanye heeft op dit moment een fortuin van 5 miljard euro. Daarnaast heeft hij nauwe contacten met de rijkste mensen ter wereld, waaronder Elon Musk. Het is niet onmogelijk dat hij 28 miljard bij elkaar sprokkelt om de muziekstudio over te nemen.

Intussen brengt West nog altijd nieuwe muziek uit. Eerder deze week lanceerde hij zijn single ‘Nah Nah Nah’, waarin hij zichzelf - alweer - ophemelt. Bovendien zingt hij daarin ook over zijn presidentscampagne: “Jullie denken dat ik moe wordt, maar dat is niet zo.”

