“Kanye vertelt al zijn vrienden dat Kim bluft over de scheiding”

CelebritiesKomt het ooit nog goed tussen Kim Kardashian (40) en Kanye West (43)? Als je de rapper moet geloven, wél. Hij denkt dat de realityster de scheiding enkel aanvroeg om hem wakker te schudden. En volgens The Sun zou hij daar wel eens gelijk in kunnen hebben.

Het nieuws van de scheiding kwam niet meteen als een verrassing voor de buitenwereld. Na Kanye’s uitbarsting tijdens zijn presidentsrally en de daaropvolgende fysieke afstand tussen de twee echtelieden, leek het water een pak te diep voor een hereniging. Maar in familiekring sloeg het nieuws wél als een bom in. “Deze zet is best een verrassing voor haar familie", klonk het bijvoorbeeld. “Zij weten hoeveel ze van Kanye houdt én ze weten dat ze hier eigenlijk niet mee door wilde gaan. Maar ze had het gevoel dat ze geen keuze had."

Juwelen verkopen

Toen het nieuws van de scheidingsaanvraag bekend raakte, leek frustratie de bovenhand te krijgen bij Kanye. Naar verluidt bezocht hij twee juwelierszaken om de juwelen die hij voor Kim gekocht had, te verkopen. Die zou ze eigenlijk volgens hun prenup gewoon mogen houden, maar daar leek de rapper dan toch nog snel een stokje voor te steken. “Hij liet vallen dat hij niets meer te maken wilde hebben met het merk ‘Kardashian’, maar aan de andere kant houdt hij wel nog heel erg veel van Kim”, klonk het in The Sun.

Maar de frustratie lijkt plaats te hebben geruimd voor een gevoel van zekerheid. Een bron vertelt aan The Sun dat Kanye ervan overtuigd is dat Kim niet écht van hem wil scheiden. “Kanye vertelt aan zijn vrienden dat Kim bluft over de scheiding en dat hun huwelijk niet écht voorbij is”, klinkt het. En volgens diezelfde bron zou hij daar wel eens gelijk in kunnen hebben. “Dit is een strategische zet, om Kanye wakker te schudden. Zodat hij beseft dat hij haar verliest als hij niet verandert. Ze wil dat hij zijn best gaat doen en de echtgenoot en vader wordt die hij moet zijn." Dat Kanye haar ‘spelletje’ doorheeft, vindt ze allesbehalve fijn. “Ze had gedacht dat hij het serieus zou nemen, maar in plaats daarvan vertelt hij tegen zijn vrienden dat hij weet wat ze van plan is."

Volledig scherm Kim en Kanye met hun vier kinderen © Instagram

Geen controle

“Kanye deelt nu eenmaal alles met zijn jeugdvrienden, en hij rekent op zijn eigen familie voor steun. Wanneer het moeilijk gaat, zijn zij er altijd voor hem. Dat maakt het moeilijk voor Kim, want hij komt niet naar haar of haar familie voor hulp. De Kardashian-familie heeft graag de controle, maar dat is onmogelijk met Kanye. Hij heeft zijn eigen plannen." En die plannen zouden een definitieve verhuis naar Wyoming kunnen inhouden, terwijl Kim met de kinderen in Los Angeles blijft.

Het blijft dus behoorlijk spannend. Ook naaste omgeving van het koppel houdt het hart vast voor verdere ontwikkelingen. “De Kardashian-familie is niet eens overtuigd dat de scheiding wel écht zal doorgaan", klinkt het. “Als Kanye Kim’s wensen respecteert, dan zou ze het papierwerk opnieuw kunnen intrekken, denken ze. En dan blijven ze gewoon getrouwd. Deze relatie is verre van voorbij, klinkt het bij familie en vrienden. Ze geloven dat dit een ritje op een rollercoaster gaat worden.”

