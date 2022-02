Kanye haalt zwaar uit naar ex Kim Kardashian: “Je hebt onze dochter proberen kidnappen”

Celebrities Cara Delevingne over moeilijkhe­den tijdens haar jeugd: “Ik wilde zoals mijn zussen zijn, maar ik wist dat ik dat niet kon”

Cara Delevingne (29) is een interview met ‘The Sunday Times’ erg openhartig geweest over de moeilijkheden die ze heeft ervaren toen ze jong was. Volgens het model deden haar zussen Chloe (37) en Poppy (35) hun “uiterste best om er te zijn”, maar gaf ze toe dat ze zich vaak eenzaam voelde terwijl ze worstelde met haar seksuele geaardheid: “Het voelde vaak isolerend en was ook moeilijk voor mezelf, en mijn familie, om in te navigeren.”

