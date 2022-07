‘Kannibaal’ Armie Hammer financieel ondersteund door Robert Downey Jr.

Volgens een bron heeft Robert Downey Jr. onder meer betaald voor de behandeling van de ‘Call Me By Your Name’-acteur. Hammer liet zich in mei vorig jaar opnemen in een ontwenningskliniek in Florida. Vermoedelijk duurde de behandeling van de acteur zo’n zes maanden. Downey Jr., die in het verleden zelf kampte met verschillende verslavingen, zou de acteur vorige week ook onderdak aangeboden hebben. De insider in kwestie vertelde in een reactie aan ‘Vanity Fair’ dat Armie Hammer samen met zijn kinderen tijdelijk mocht intrekken bij de Amerikaanse producer. Ook Elizabeth Chambers, met wie de acteur in het verleden een relatie had, zou ook aanwezig zijn geweest.