Kanker van Shannen Doherty is uitgezaaid naar haar hersenen: ‘Charmed’-actrice deelt emotionele video van haar bestralingen

In de video zien we hoe de ‘90210’-ster haar emoties de vrije loop laat tijdens een nieuwe ronde bestralingen. De tranen op haar wagen zijn op de beelden ook duidelijk zichtbaar. Volgens ‘Cancer Research UK’ gaat het om “een gebruikelijke behandeling in het geval van hersentumoren”. Met deze vorm van bestralingen willen ze niet alleen “de kanker verkleinen, maar ook de druk in de schedel verlichten en bepaalde symptomen verminderen.”

“Op 5 januari was er op mijn scan te zien dat de kanker nu ook uitgezaaid is naar mijn hersenen”, aldus de ‘Charmed’-actrice. “Op de beelden die ik jullie gisteren getoond heb, is te zien hoe ik een aangepast masker aangemeten kreeg voor de bestralingen.” Enkele dagen later, op 12 januari, heeft de Amerikaanse vervolgens een eerste ronde bestralingen gekregen. “Mijn angst is hier duidelijk aanwezig. Ik heb last van claustrofobie en op dat moment was er ook vanalles aan de gang in mijn leven.” Verder schreef de ‘Charmed’-actrice ook nog het volgende op haar sociale media. “Ik heb geweldige artsen, maar al die angst… Dit is hoe kanker eruitziet.”